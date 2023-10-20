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Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова могла умереть из-за злоупотребления алкоголем

Mash: покойная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова злоупотребляла алкоголем

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Михаил Мокрушин/РИА Новости

Предварительной причиной смерти олимпийской чемпионки по биатлону и лыжным гонкам Анфисы Резцовой стала остановка сердца. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, титулованная спортсменка продолжительное время находилась в депрессии и злоупотребляла алкоголем. Отмечается, что 15 октября она встретила работников скорой помощи в состоянии алкогольного опьянения. Сообщается, что Резцова стала употреблять алкоголь после провального сезона-1999/2000. Спортсменка также злоупотребляла алкоголем после развода с мужем.

20 октября о смерти трехкратной олимпийской чемпионки по биатлону и лыжным гонкам Анфисы Резцовой в возрасте 58 лет сообщила пресс-служба Союза биатлонистов России.

Последние дни Резцова провела в реанимации больницы в Подмосковье, куда была доставлена без сознания 15 октября. 20 октября спортсменку должны были перевезти в другую больницу, но она скончалась, не приходя в сознание.

Резцова выступала с 1985 по 2000 год. В 1988 году она стала олимпийской чемпионкой в лыжной эстафете. В 1992 году россиянка выиграла биатлонный спринт на Олимпиаде, а через два года завоевала первое место в биатлонной эстафете на Играх в Лиллехаммере. Кроме того, Анфиса Резцова является трехкратной чемпионкой мира по лыжным гонкам.

Ранее бывший муж Анфисы Резцовой рассказал подробности смерти спортсменки.

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