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В КХЛ объяснили снижение количества силовых приемов

Капитан «Динамо» Миронов объяснил снижение количества силовых приемов в КХЛ

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ВТБ

Капитан хоккейного клуба «Динамо» (Москва) Андрей Миронов поделился мнением о снижении количества силовых приемов в КХЛ. Слова Миронова передает Legalbet.

«Каждый тренер свою игру внушает своим игрокам. Кто-то хочет, чтобы игроки меньше сталкивались и не тратили на это энергию. Это поможет на виражах быстрее набирать скорость. А кто-то, наоборот, за силовую борьбу, чтобы сбивать эту скорость. У каждого свой стиль и свое видение игры», — сказал Миронов.

Московское «Динамо» 18 октября одержало победу над череповецкой «Северсталью» со счетом 3:2 по итогам послематчевых буллитов. 23 октября москвичи проведут встречу с тольяттинской «Ладой». «Динамо» располагается на третьей позиции в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 27 очков.

Ранее сообщалось, что ЦСКА и СКА больше не считают главными фаворитами сезона.

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