Бывший муж Анфисы Резцовой рассказал подробности смерти спортсменки

Леонид Резцов, бывший муж олимпийской чемпионки по биатлону и лыжным гонкам Анфисы Резцовой, прокомментировал смерть спортсменки. Слова Резцова передает ТАСС.

«Анфиса Анатольевна скончалась вчера вечером в реанимации, не приходя в сознание. О случившемся мы узнали только сегодня, все документы мы получим завтра — ни с реанимацией, ни с патологоанатомом мы не связывались. Госпитализирована она была 15-го числа», — заявил Леонид Резцов.

Леонид отметил, что причины смерти ему неизвестны.

20 октября о смерти трехкратной олимпийской чемпионки по биатлону и лыжным гонкам Анфисы Резцовой в возрасте 58 лет сообщила пресс-служба Союза биатлонистов России.

Последние дни Резцова провела в реанимации больницы в Подмосковье, куда была доставлена без сознания 15 октября. 20 октября спортсменку должны были перевезти в другую больницу, но она скончалась, не приходя в сознание.

Резцова выступала с 1985 по 2000 год. В 1988 году она стала олимпийской чемпионкой в лыжной эстафете. В 1992 году россиянка выиграла биатлонный спринт на Олимпиаде, а через два года завоевала первое место в биатлонной эстафете на Играх в Лиллехаммере. Кроме того, Анфиса Резцова является трехкратной чемпионкой мира по лыжным гонкам.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев назвал Анфису Резцову феноменом, кометой и звездой.