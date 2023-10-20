Экс-владелец «Спартака» заявил, что ему надоела популярность

Бывший владелец футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко рассказал, что ему надоела популярность, которую он получил во время управления красно-белыми. Слова Червиченко передает Legalbet.

«Да она меня заколебала в следующие 10 лет! На следующий день почувствовал. Вот даже сейчас мне хочется оказаться невидимым, иногда очень хочется быть обыкновенным. Раньше много фотографировались, узнавали, сейчас меньше. Бывают ситуации, когда хочется, чтобы тебя не знали», — сказал Червиченко.

Червиченко владел московским клубом с 2002 по 2004 год. Весной 2004 года Червиченко продал контрольный пакет акций «Спартака» Леониду Федуну, вице-президенту «Лукойла». Позже Червиченко работал в подмосковных «Химках».

После 11 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» набрал 18 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. В ближайшем туре команда сыграет с «Пари НН».

Ранее тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю предрекли увольнение из-за конфликтов в команде.