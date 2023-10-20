В африканской сборной оценили вероятность проведения матча со сборной России

Глава пресс-службы Федерации футбола Сенегала Кара Тиуне заявил, что пока сенегальцы не ведут переговоров о товарищеском матче против России, передает Sport24.

«Мы не задумываемся о товарищеских матчах с Россией и другими сборными в следующем году. У нас уже есть четкий график игр. Все зависит от итогов переговоров с российской стороной, но пока их нет», — сказал Тиуне.

В осенней паузе сборная России провела две встречи. Сначала в Москве со счетом 1:0 был обыгран Камерун, а после на стадионе турецкого отеля подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с национальной командой Кении. Встреча завершилась со счетом 2:2. Сборная России отыгралась на 89 минуте.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее бывший футболист сравнил сборную Кении с уровнем Медиалиги.