Стало известно, депортируют ли игрока «Баварии» из Германии за поддержку Палестины

Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн отреагировал на призыв двух депутатов Бундестага от Христианско-демократического союза депортировать из страны игрока мюнхенской «Баварии» Нуссайра Мазрауи за пост в соцсетях в поддержку Палестины, передает Bayern & Germany в Twitter.

«Как правило, депортация возможна только при наличии права на проживание и совершении серьезных преступлений. Вот почему «Бавария» должна сама позаботиться об этом деле», — сказал Херманн.

25-летний защитник опубликовал в соцсетях пост с поддержкой народа Палестины, в котором написал: «Вместе мы сила».

В текущем сезоне Мазрауи провел за мюнхенский клуб девять матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. «Бавария» после семи туров набрала 17 очков и занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги. В Лиге чемпионов немецкий клуб одержал две победы в двух матчах: над «Манчестер Юнайтед (4:3) и «Копенгагеном» (2:1).

В следующем туре чемпионата Германии «Бавария» сыграет с «Майнцем». Встреча состоится 21 октября.

Ранее сообщалось, что «Бавария» поговорит с футболистом из-за поста с поддержкой Палестины.