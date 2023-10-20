Во Франции назвали неуместной поддержку Хабиба со стороны Бензема

Хью Вижье, адвокат нападающего саудовского «Аль-Иттихада» Карима Бензема, назвал неуместной поддержку постов в соцсетях российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова со стороны его клиента из-за того, что ранее россиянин критиковал публикацию во французской прессе карикатур на пророка Мухаммеда, передает RMC Sport.

«Я считаю, что это было неуместным и неудачным. Сегодняшний вопрос — узнать, связан ли Бензема с «Братьями-мусульманами» (организация запрещена в России). Вы понимаете?» — сказал Вижье.

19 октября МВД Франции выделило четыре признака связи Бензема с терроризмом. Среди них отказ петь гимн cтраны вмеcте cо cборной Франции, прозелитизм в cоциальных cетях вокруг муcульманcкого поклонения, фото c имамом Мо, которое cтало предметом cкандала, а также поддержка публикации Хабиба, который «призывал к ненавиcти поcле публикации карикатур на пророка Мухаммеда во французcкой преccе».

Ранее Бензема призвали лишить гражданства из-за связей с терроризмом.