В топ-клубе Италии играет футболист-гей

Инсайдер Фабрицио Корона рассказал, что в составе миланского клуба «Интер» играет футболист-гей. Его слова приводит Tendenze Di Viaggio.

«Это футболист «Интера», но я не могу сказать больше, иначе у меня будут неприятности. Я считаю, что во всех футбольных клубах есть футболисты-геи, но никто этого не признает», — заявил Корона.

Отмечается, что на данный момент ни один игрок «Интера» или любой другой итальянской команды публично не заявил о своей гомосексуальности.

«Интер» в минувшем сезоне чемпионата Италии занял третье место, а также дошел до финала Лиги чемпионов, в котором уступил английскому «Манчестер Сити» (0:1).

В текущем сезоне Серии А миланский клуб после восьми туров набрал 19 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Милана» составляет два балла. В ближайшем туре черно-синие в гостях сыграют с «Торино». Встреча пройдет 22 октября, начало в 19:00 по московскому времени.

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