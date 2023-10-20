Бывший футболист сравнил сборную Кении с уровнем Медиалиги

Бывший профессиональный футболист Шамиль Курбанов, игравший в том числе на уровне Первой лиги национального чемпионата, а сейчас являющийся главным тренером медийного футбольного клуба «Титан», в комментарии для «Газеты.Ru» рассказал, что последнего соперника сборной России национальную команду Кении сравнивают с некоторыми клубами Медийной футбольной лиги.

«Как раз эта перестройка, чтобы освободить себя от людей, от которых раньше команда была зависима. Сборная движется вперед в этом направлении, и Карпин вызывает большое количество ребят, малоизвестных зрителю. Очень спокойно к этому отношусь. Многие злые языки любят написать после матчей гадости и сравнивать сборную с уровнем даже каких-то медиафутбольных команд, потому что Кения находится на 130-м месте в рейтинге ФИФА, а в Медиалиге играют футболисты из сборной Ливии, которая на 120-м. Такие связи находят, но я считаю это бредом. Это нормальная ситуация, когда команда играет и формируется», — уверен Курбанов.

Сборная России под руководством Валерия Карпина сыграла на стадионе турецкого отеля вничью со сборной Кении – 2:2. По ходу встречи россияне сначала лидировали, а потом уступали в счете, но смогли уйти от поражения.

Ранее генеральный секретарь РФС Митрофанов заявил, что сборная России сыграла с Кенией в Турции на поле отеля, так как не было целесообразно платить деньги за 30-тысячный стадион, который будет пустовать.