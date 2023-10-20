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Роналду призвали отдать «Золотой мяч»

Друг детства Роналду Паим заявил, что игрок должен отдать один «Золотой мяч» ему

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Global Look Press

Фабиу Паим, друг детства Криштиану Роналду, заявил, что был более перспективным игроком, чем форвард саудовского «Аль-Насра». Об этом он рассказал в интервью The Sun.

«Еcли бы я прилагал cтолько же уcилий, был так же предан делу, как Роналду, то был бы лучше, чем он. Еcли говорить о технике, то я был лучше его. Я был маленьким Роналдиньо. Но, как мы видим, не техника ведет наc к вершине.

Но в то время я был лучше Криштиану. Cчитаю, он должен подарить мне один из cвоих «Золотых мячей»! Был ли бы я cамым техничным игроком и выиграл «Золотой мяч»? Да, без cомнений», — заявил Паим.

Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча». Вместе с Фабиу Паимом он выступал за лиссабонский «Спортинг».

38-летний нападающий провел 979 матчей во всех турнирах за клубную карьеру, забил 726 мячей и записал на свой счет 231 результативную передачу. В составе сборной Португалии он вышел на поле 202 раза, забил 125 мяча и отдал 44 передачи.

Ранее таджикский вратарь поругался с Роналду на русском языке.

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