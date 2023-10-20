Легенда российского хоккея выступил против перехода россиян в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поддержал президента России Владимира Путина, который потребовал разобраться с «дельцами» от хоккея. Своим мнением он поделился с Legalbet.

«Давно пора разобраться с теми, кто везет наших хоккеистов за границу. Тут главный вопрос в возрасте. Взрослые люди сами могут решить, готовы они или не готовы уезжать, хотят или не хотят.

Думаю, что будут введены категории: до 16 лет нельзя никуда увозить юных игроков. Вижу ли я что-то плохое в том, что наши спортсмены уезжают в ту же НХЛ? Конечно. Мы их воспитываем, они туда уезжают и пропадают. А могли бы и здесь развиваться. Абсолютно правильное решение президента», — заявил экс-хоккеист.

17 октября журналисты и аналитики ESPN составили рейтинг из 100 лучших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), выступающих в новом сезоне-2023/2024.

В список вошли девять российских хоккеистов: Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг») — восьмое место, Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд») — 17-е место, Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс») — 28-е место, Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс») — 30-е место, Артемий Панарин («Рейнджерс») — 32-е место, Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз») — 37-е место, Михаил Сергачев («Тампа») — 53-е место, Андрей Василевский («Тампа») — 57-е место, Сергей Бобровский («Флорида Пантерз») — 97-е место.

Ранее Путин показал кулак.