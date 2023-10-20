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Бывший футболист оценил уровень игры сборной России

Тренер медийного клуба «Титан» Курбанов: сборная России играет на скоростях РПЛ

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Михаил Шапаев/РИА Новости

Бывший профессиональный футболист, а ныне главный тренер медийного футбольного клуба «Титан» Шамиль Курбанов в комментарии для «Газеты.Ru» рассказал о своем отношении к игре сборной России, отказавшись критиковать Валерия Карпина за футбол и результаты национальной команды.

«В последнее время читаю, что очень много людей критикуют сборную. Я, бывало, тоже высказывал недовольства, сидя в комнате за чаем. Все-таки считаю, что нужно понимать, в какой ситуации находится сборная. Она отрезана от международных матчей. У нас всего два-три человека, которые сейчас имеют возможность выступать в топовых чемпионатах, играть на других скоростях, где совсем другой уровень сопротивления. Большая часть состава сборной — игроки из российского чемпионата. Они играют на том уровне, который им предлагает как раз РПЛ. Пока эти матчи выглядят сыровато. На самом деле в этом плане я максимально спокоен. Понятно, что это сборная, и она в какой-то момент должна будет выйти на международную арену и что-то из себя там представлять. Сейчас это время нужно использовать, чтобы формировать команду», — считает Курбанов.

Сборная России в октябре со счетом 1:0 переиграла в Москве команду Камеруна, а затем разошлась ничьей (2:2) со сборной Кении на поле стадиона одного из турецких отелей.

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