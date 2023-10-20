Стало известно о новых функциях Месси

Бывший вратарь московского «Локомотива» Антон Амельченко заявил, что форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси заслужил стать победителем престижной футбольной премии «Золотой мяч». Своим мнением он поделился с «Евро-Футбол.Ру».

«Месси достоин «Золотого мяча», потому что его сборная стала победителем чемпионата мира, а он сам сыграл ключевую роль на турнире. Снижение показателей и скорострельности Месси говорит лишь о том, что у него в последние годы появились иные функции на поле. Теперь он больше ассистирует. Думаю, что у него нет самоцели быть бомбардиром.

В любом случае, за последний год он выиграл главный трофей мирового футбола и демонстрировал хорошую игру», — заявил Амельченко.

18 декабря 2022 года в финале чемпионата мира сборная Аргентины переиграла сборную Франции и стала новым обладателем трофея. Основное время закончилось со счетом 2:2. Месси отметился забитым мячом. В дополнительное время команды также обменялись голами в ворота друг друга, один из ударов на счету Месси (3:3). В серии пенальти точнее оказались аргентинцы, Месси реализовал свою попытку.

По итогам турнира его признали лучшим футболистом.

Ранее Месси сообщили, что он выиграл «Золотой мяч».