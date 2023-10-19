Первая ракетка мира сфотографировалась в коротких шортах в обнимку с Бекхэмом

Белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в своих соцсетях новую фотографию.

На снимке она позирует в белом поло и черных коротких шортах с бывшим английским футболистом Дэвидом Бекхэмом.

Соболенко впервые вышла в финал US Open в 2023 году. В финальном матче она уступила Кори Гауфф. Встреча между Соболенко и Гауфф, которая продолжалась 2 часа 6 минут, завершилась со счетом 6:2, 3:6, 2:6.

На ее счету есть победа на Australian Open 2023 года. В финале она в трех сетах обыграла Елену Рыбакину из Казахстана.

Для Гауфф эта победа стала первой на турнирах «Большого шлема». В 2022 году она играла в финале Открытого чемпионата Франции, где уступила в двух сетах Иге Свентек из Польши. 19-летняя американка начала карьеру в 2018 году. Свой первый турнир Гауфф выиграла в 2019 году, обыграв в Линце Викторию Остапенко из Латвии.

6 октября Соболенко не смогла пробиться в полуфинал China Open уступив в 1/4 финала Елене Рыбакиной со счетом 5:7, 2:6.

Ранее Соболенко призналась в употреблении алкоголя.