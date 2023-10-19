Назван самый дорогой российский футболист

Футболист клуба Лиги 1 «Монако» Александр Головин стал самым дорогим российским игроком по версии Transfermarkt .

Стоимость Головина оценивается в €30 млн. На втором месте расположился голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов (€16 млн), тройку замкнул Арсен Захарян, представляющий испанский «Реал Сосьедад» (€15 млн).

В сентябре Головин провел три матча, в которых ему удалось отметиться двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Россиянин набрал 58% голосов.

Всего в текущем сезоне российский полузащитник провел в чемпионате Франции семь матчей, отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. «Монако» после восьми туров единолично возглавляет турнирную таблицу Лиги 1. Контракт Головина с «Монако» рассчитан до лета 2026 года.

В турнирной таблице чемпионата Франции «Монако» занимает первое место, набрав 17 очков. На втором месте идет «Ницца», имея в активе 16 очков, замыкает тройку сильнейших «ПСЖ» (15).

Ранее трансферная стоимость Головина вернулась на пиковое значение.