Стало известно, в каком случае «Спартак» сохранит лидерство в КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников в интервью «Газете.Ru» заявил, что успешный столичного «Спартака» в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) связан во многом с отсутствием травм ведущих игроков.

По его мнению, красно-белые могут продолжить борьбу за лидирующие позиции в лиге, если сумеют сохранить обойму.

«Самое главное — обойтись без травм. Команда на ходу, не дай бог сейчас пару человек сломают, и все пойдет наперекосяк. Молодежь у команды есть, она неплохая, прогрессирует, это радует», — заявил Кожевников.

После 21 игры команда под руководством Алексея Жамнова набрала 30 очков и занимает первую строчку в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В данный момент у «Спартака» продолжается победная серия, которая длится на протяжении семи матчей — красно-белые обновили клубный рекорд после победы над «Сочи» 18 октября со счетом 3:1.

В ближайшем матче «Спартак» сыграет на выезде против владивостокского «Адмирала». Игра пройдет 22 октября на «Фетисов Арене» и начнется в 10:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, почему «Спартак» лидирует в таблице Западной конференции КХЛ.