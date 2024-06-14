В Мариуполе нашли боеприпасы «Азова»

Росгвардия нашла в Мариуполе схрон боеприпасов Азова (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). Об этом сообщает РИА Новости.

Снаряды лежали в жилом Левобережном районе Мариуполя, часть из них была повреждена. До завершения поисковых работ гражданским лицам там находиться запрещено.

До этого США сняли запрет на поставки вооружений «Азову».

«Азову» было запрещено использовать американское оружие около 10 лет назад в связи с обвинениями в тяжких нарушениях прав человека. В частности, речь идет о «расистских, ксенофобских и ультранационалистических взглядах» некоторых основателей бригады. Еще одной причиной введения ограничений стали обвинения в гуманитарных нарушениях.

Теперь представители «Азова» будут иметь доступ к оружию, которое на Украине поставляют США. В этом они не будут отличаться от каких-либо других формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ), так как сейчас организаторы проверки не обнаружили доказательств нарушений прав человека со стороны членов этой бригады.

Ранее в Госдепе США заявили, что украинский нацбат «Азов» «уже не тот, что прежде».