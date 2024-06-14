Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Мариуполе нашли боеприпасы «Азова»

Росгвардия нашла в Мариуполе нашли оставленные боеприпасы нацбата «Азов»

close
100%
Сергей Аверин/РИА Новости

Росгвардия нашла в Мариуполе схрон боеприпасов Азова (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). Об этом сообщает РИА Новости.

Снаряды лежали в жилом Левобережном районе Мариуполя, часть из них была повреждена. До завершения поисковых работ гражданским лицам там находиться запрещено.

До этого США сняли запрет на поставки вооружений «Азову».

«Азову» было запрещено использовать американское оружие около 10 лет назад в связи с обвинениями в тяжких нарушениях прав человека. В частности, речь идет о «расистских, ксенофобских и ультранационалистических взглядах» некоторых основателей бригады. Еще одной причиной введения ограничений стали обвинения в гуманитарных нарушениях.

Теперь представители «Азова» будут иметь доступ к оружию, которое на Украине поставляют США. В этом они не будут отличаться от каких-либо других формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ), так как сейчас организаторы проверки не обнаружили доказательств нарушений прав человека со стороны членов этой бригады.

Ранее в Госдепе США заявили, что украинский нацбат «Азов» «уже не тот, что прежде».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами