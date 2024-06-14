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Барецкий пригласил Моргенштерна выступить в России

Шоумен Барецкий: у нас с Моргенштерном будет концерт 28 июня

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MORGENSHTERN/YouTube

Шоумен Стас Барецкий пригласил рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) выступить у него на разогреве в Москве 28 июня. Барецкого цитирует NEWS.ru.

Артист заверил, что написал для Моргенштерна «пару отличных песен».

«Когда он вернется, будет петь мои песни с патриотическим уклоном, они о любви к Родине. У нас с ним первый концерт будет 28 июня», — говорит он.

Кроме того, добавил Барецкий, он предложил Моргенштерну способ заработка — копать могилы.

Накануне Барецкий выразил мнение, что лучше всех на российской эстраде одевались певцы Иосиф Кобзон и Николай Расторгуев.

«Далеко смотреть не надо. Николай Расторгуев в свою бытность в военной форме мне очень нравился. Все строго, настоящий мужик, пиджаки, костюмы» — сказал Барецкий.

Ранее Домогаров-младший убрал свое имя из титров драмеди «Она такая классная».

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