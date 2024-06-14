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Ученые рассказали, как повлияет на Землю скорый переворот магнитного поля Солнца

Space.com: смена солнечных магнитных полюсов защитит Землю от космических лучей

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Shutterstock

Солнце стоит на пороге смены своих магнитных полюсов, что ознаменует начало спада активности 11-летнего цикла звезды. Об этом сообщает портал Space.com со ссылкой на экспертов по солнечной физике.

«По мере того, как мы приближаемся к солнечному максимуму, магнитное поле Солнца становится более сложным, без четкого разделения на северный и южный полюсы.

К тому времени, когда пик активности звезды проходит, Солнца возвращает себе двуполярность. Предстоящая смена приведет к тому, что магнитная ориентация нашего светила станет такой же, как и у Земли, магнитное поле которой также направлено на юг в Северном полушарии», — объяснил журналистам амерканский астрофизик из Национальной солнечной лаборатории в Боулдере Райен Френч.

Магнитный сдвиг вызван солнечными пятнами — областями, где происходят солнечные вспышки и корональные выбросы массы. Поскольку солнечные пятна возникают близко к экватору, они будут иметь магнитную ориентацию, соответствующую старому магнитному полю, тогда как полярные пятна будут направлены в противоположную сторону. Эту закономерность, известную как закон Хейла, открыл астроном Джордж Хейл в 1909 году.

Процесс полного разворота обычно занимает один-два года, но иногда может растянуться и на пять лет, как это произошло в 2014-2019 годах.

Ученые отметили, что сдвиг магнитного поля Солнца поможет защитить Землю от галактических лучей из открытого космоса — высокоэнергетических субатомных частиц, которые могут нанести вред аппаратам и людям на орбите нашей планеты.

Ранее Солнце обрушило на Землю сильнейший радиационный шторм с 2017 года.

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