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Путин дал почетные наименования разведывательному пункту и двум полкам

Путин присвоил почетные звания двум мотострелковым полкам и спецпункту разведки

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Евгений Биятов/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указы, согласно которым двум мотострелковым полкам и одному разведывательному пункту специального назначения присваиваются почетные наименования. Документы появились на официальном портале правовой информации.

Согласно указу № 511, президент постановил присвоить почетные названия «гвардейских» 1466-му и 1472-му мотострелковым полкам. Эти наименования присвоены за героизм и отвагу, мужество и стойкость личных составов полков в боевых действиях в условиях вооруженных конфликтов.

В свою очередь, по указу № 509, «в целях воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу и учитывая заслуги личного состава» 389-му разведывательному пункту специального назначения было присвоено наименование «имени дважды Героя Советского Союза В. Н. Леонова».

До этого, 11 июня, министр обороны России Андрей Белоусов наградил отличившихся участников спецоперации на Украине. Церемония вручения медалей и именного оружия состоялась в Национальном центре управления обороной России.

Ранее на Украине признали невозможность победы над РФ на поле боя.

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