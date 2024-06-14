В Финляндии подтвердили создание в стране штаба сухопутных войск НАТО

В Финляндии создали штаб сухопутных войск Североатлантического альянса (НАТО) в странах Северной Европы. Об этом сообщил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, пишет ТАСС.

«Я рад сообщить, что все страны НАТО дали согласие на то, чтобы в Финляндии появилась штаб-квартира НАТО», — сказал он.

До этого президент Финляндии Александер Стубб в ходе пресс-конференции в Хельсинки заявил, что страна не нуждается в постоянном присутствии крупных сил НАТО на своей территории.

Незадолго до этого президент США Джо Байден заявил, что вступление Финляндии в блок НАТО его личная заслуга. По словам лидера Штатов, Североатлантический альянс сейчас значительно сильнее, чем в 2021 году, когда он вступил в должность президента США.

Позже в ФСБ России заявили, что миграционный кризис нужен Финляндии для размещения войск НАТО у границ РФ.

Ранее глава армии Финляндии оценил вероятность нападения России на НАТО.