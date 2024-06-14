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В «Зените» не подтвердили информацию о трансфере Глушенкова

Руководитель «Зенита» Медведев не подтвердил слух о переходе Глушенкова

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Информация о переходе в «Зенит» полузащитника московского «Локомотива» Максима Глушенкова пока не подтверждается. Об этом «Спорт-Экспрессу» заявил председатель правления петербургского клуба Александр Медведев.

«Подписан ли контракт с Максимом Глушенковым? Не надо бежать впереди паровоза», — сказал Медведев.

В пятницу, 14 июня, сообщалось, что «Зенит» согласовал все условия трансфера с «Локомотивом». Ожидается, что контракт с Глушенковым будет подписан в ближайшее время.

По информации источника, сине-бело-голубые согласовали все условия трансфера с московским клубом. Ожидается, что контракт с футболистом будет подписан в самое ближайшее время.

Максим Глушенков перешел в «Спартак» из «Чертаново» в начале 2019 года, но после нескольких аренд был продан в «Крылья Советов», откуда затем перебрался в «Локомотив».

24-летний Глушенков в 29 матчах Российской премьер-лиги сезона-2023/24 отметился шестью забитыми мячами и 16 результативными передачами, а всего за 36 матчей сезона оформил восемь голов и 20 голевых пасов. Всего за полтора сезона в «Локомотиве» на счету футболиста 42 матча, 11 голов и 19 голевых передач.

В сезоне-2023/24 «Зенит» оформил требл, выиграв чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

Ранее сообщалось, что «Зенит» продаст Клаудиньо в случае покупки Фернандеша.

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