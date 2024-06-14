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Лавров оценил возможную реакцию Запада на предложения Путина

Лавров: имеющие уши услышат предложение Путина о мире

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МИД РФ/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 1» прокомментировал возможную реакцию Запада на предложения российского президента Владимира Путина по миру на Украине.

«Президент очень терпеливый. Имеющий уши, да услышит, имеющий мозги, да поймет», — сказал он.

При этом он отметил, что не уверен, что на Западе «все вот так в порядке с этими органами человеческого организма».

«Надежда умирает последней», — добавил Лавров.

14 июня российский президент Владимир Путин, выступая в МИД, заявил, что предлагает следующий мирный план — Киев должен вывести свои войска с территории Луганской народной республики (ЛНР), Донецкой народной республики (ДНР), Херсонской, Запорожской областей. Также, по его словам, Украина не должна вступать в НАТО. Он отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на данные условия и начнутся мирные переговоры.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не считает предложение Путина мирным и отметил, что Запад продолжит помогать Украине.

Ранее в офисе Зеленского отказались от нового мирного предложения России.

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