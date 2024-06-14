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Десятки бойцов ВСУ сдались в плен за прошедшую неделю

Минобороны РФ: 46 военных ВСУ сдались в плен за прошедшую неделю

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

46 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен за прошедшую неделю. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 46 украинских военнослужащих», — сказано в сообщении.

14 июня российские войска нанесли удар по командному центру Главного управления разведки Украины.

В этот же день группировка «Восток» сорвала ротацию подразделений Вооруженных сил Украины в районе Урожайного.

До этого в Минобороны России рассказали, что реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град» воздушно-десантных войск (ВДВ) у населенного пункта Часов Яр в ДНР нанесли удар по технике, опорным пунктам и личному составу противника.

Отмечается, что артиллерия ВДВ наносит огневое поражение ВСУ днем и ночью, не позволяя противнику проводить ротацию войск.

Ранее бойцы СВО записали видеообращение с просьбой о помощи.

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