Последствия суперливня в Подмосковье попали на видео

В сети распространяются видео последствий суперливня, который прошел в Москве и области накануне. Кадры опубликовал Telegram-канал «Москва на дорогах».

«Жители Подмосковья после вчерашнего ливня продолжают преодолевать последствия стихии. На видео — выезд из поселка Пирогова в Мытищах», — говорится в публикации.

Отмечается, что дорога в Москву оказалась полностью затоплена. На кадрах видно, что некоторые машины погружаются в большие лужи почти по лобовое стекло. Авторы роликов возмущаются медленной работой «дорожников».

В четверг, 13 июня, Москву парализовало из-за затопленных дорог после суперливня.

В столице на фоне сильных осадков было приостановлено движение на части Филевской линии метро. На севере столицы утонул пассажирский автобус. Пассажиры были оперативно эвакуированы, в результате никто не пострадал. Движение по Клязьминской улице, где произошел инцидент, было перекрыто.

Ранее синоптик призвал перестроить дороги из-за риска нового суперливня.