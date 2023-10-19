«Величайший игрок»: легенда российского хоккея похвалил Тарасенко

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников в интервью «Газете.Ru» заявил, что рад успешному дебюту за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» Владимира Тарасенко.

Минувшей ночью Тарасенко набрал два очка (1+1) в матче регулярного чемпионата против «Вашингтон Кэпиталз».

«Это психология — новый клуб, Владимир доказывает то, что является игроком высочайшего уровня, доказывает это сам себе, доказывает болельщикам, доказывает скептикам. У него есть все, чтобы переподписать контракт — он забивает голы, отдает передачи. Дальше — уже его решение, захочет он или не захочет, понравится или не понравится там играть, он величайший игрок. Надо показывать результат и от него отталкиваться», — заявил Кожевников.

Нападающий подписал однолетний контракт с «Оттавой Сенаторз» летом 2023 года. В прошедшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ он забросил 18 шайб и сделал 32 голевые передачи в 69 встречах. 24 июня НХЛ составила топ лучших свободных агентов, Тарасенко был включен в этот список и попал в топ-15, оказавшись на 14-м месте.

Ранее Александр Кожевников заявил, что «Вашингтон» не помогает Александру Овечкину.