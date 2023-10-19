Футболист «Милана» пропал без вести

Футболист «Милана» Эмиль Робак, выступающий на правах аренды за шведский «Норрчепинг», пропал без вести. Об этом сообщает Corriere della Sera.

По данным итальянского издания, 20‑летний нападающий не давал о себе знать уже на протяжении 14 дней. Предcтавители шведcкого клуба и его cемья не знают, что произошло c молодым игроком. Робак не появлялcя на тренировках клуба в течение двух недель. Он не предупреждал партеров по команде о возможной отлучке.

На данный момент в шведских СМИ распространяются сообщения о пропаже футболиста.

Арендное соглашение «Милана» с «Норрчепингом» истекает в начале ноября, после этого Робак обязан вернуться в расположение итальянской команды. В нынешнем сезоне он провел три матча в чемпионате Швеции, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее футболисту сборной Италии угрожали переломать ноги.