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Экс-советник Федуна: Абаскаль, как и Николсон, не соответствует уровню «Спартака»

Экс-советник Федуна Камоцци: некоторые говорят, что судьи ненавидят Абаскаля

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Александр Вильф/РИА Новости

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает что уровень Гильермо Абаскаля не соответствует его должности в московской команде. Об этом он заявил «Спорт-Экспрессу».

«До меня доходят фольклорные высказывания об Абаскале: кто-то говорит, что он гений, но не может работать, потому что нет спортивного директора, который его привел. Кто-то, что он хорош, но ему не везет, другие говорят, что судьи его ненавидят. Но мне кажется что Абаскаль, как и Николсон, не соответствует уровню такого клуба, как «Спартак». Почему бы вам не спросить что происходит у тех, кто приводил Николсона и Абаскаля?» — сказал Камоцци.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

8 октября «Спартак» сумел вырвать ничью у ЦСКА в московском дерби. Встреча завершилась со счетом 2:2. Красно-белые до этого разгромно уступили «Крыльям Советов» со счетом 0:4.

Ранее Абаскаля похвалили за отстранение от тренировок нападающего Александра Соболева.

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