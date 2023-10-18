«Спартак» установил новый рекорд

Московский «Спартак» установил клубный рекорд по количеству побед подряд в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

18 октября cтоличный клуб в гоcтях одержал победу над «Cочи» в рамках регулярного чемпионата КХЛ cо cчетом 3:1. В cоcтаве краcно-белых голами отметилиcь Михал Чайковcки, Герман Рубцов и Андрей Локтионов. У «Cочи» единcтвенную шайбу заброcил Артур Тянулин.

Защитник «Спартака» Дмитрий Вишневский провел свой 700-й матч в Континентальной хоккейной лиге, а Чайковски достиг отметки в 100 голевых передач.

«Спартак» обновил рекордную победную серию в истории клуба в КХЛ, которая составляет уже семь матчей. Московский клуб с 30 очками поднялся на первую строчку в турнирной таблице Западной конференции, где «Сочи» (23) расположился на пятой строчке.

В следующем матче красно-белые на выезде сразятся с владивостокским «Адмиралом» 22 октября, а «Сочи» двумя днями ранее на своей площадке сыграет с казахстанским «Барысом».

Ранее российский хоккеист ввязался в массовую драку после матча НХЛ.