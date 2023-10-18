Футболиста «Спартака» отстранили от тренировок с командой

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок с командой нападающего Александра Соболева. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Иван Карпов.

Как утверждает источник, Абаскаль остался недоволен тем, что Соболев заработал необязательную желтую карточку перед дерби с ЦСКА. Испанец отстранил Александра от тренировок в общей группе до возвращения из сборной России. Отмечается, что еще одной причиной стала недисциплинированность игрока. Соболев регулярно пропускает обязательные завтраки команды. После третьего нарушения Абаскаль оштрафовал нападающего и отстранил от занятий. Все это время форвард занимался индивидуально.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Соболев принял участие в девяти матчах команды, отметившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В двух октябрьских матчах сборной России нападающий забил один гол.

После 11 туров РПЛ «Спартак», набрав 17 очков, делит с ЦСКА, «Пари НН» и «Динамо» пятое место в турнирной таблице. 22 октября красно-белые сыграют с «Пари НН».

Ранее известный агент заявил, что зарплата футболиста «Спартака» больше, чем у всей сборной Кении.