Карпин ответил Ловчеву на его призыв «перестать всех дурить»

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин не согласился с призывом Евгения Ловчева стабилизировать состав национальной команды. Его слова передает «Чемпионат».

«А можно спросить у Евгения Серафимовича, в чем заключается дурилово? В том, что с Камеруном играет, как мы думаем, на данный момент основной состав, а с Кенией — те, кто не вышел на поле стадиона «Динамо»?

Сейчас же у нас нет задачи отобраться куда-либо. И даже больше скажу – ни один человек в мире не знает, когда и к чему мы готовимся. Ответьте мне тогда на вопрос: зачем тогда рисковать здоровьем футболистов?», — сказал Карпин.

После матча со сборной Кении экс-футболист сборной СССР Евгений Ловчев обратился к Валерию Карпину с просьбой «перестать всех дурить», тасуя составы на игры.

В матче против сборной Кении Карпин выпустил на поле лишь одного игрока (Дмитрия Баринова), который выходил в основном составе в предыдущей игре. А в сентябре наставник национальной команды вызвал на сборы 49 футболистов.

Ранее Валерий Карпин ответил на критику Быстрова, назвавшего сборную Кении дровами, а игру России — ужасом.