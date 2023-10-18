Чемпион UFC выйдет на бой с россиянином Махачевым «жадным и эгоистичным»

Фрэнк Хикман, тренер австралийского бойца UFC Александра Волкановски, считает, что его подопечный должен выйти на поединок против россиянина Ислама Махачаева жадным и эгоистичным. Об этом он заявил MMA Junkie.

«В первом бою Ислам показал то, что мы от него ожидали. Думаю, в этот раз будет уважение. Но в то же время мы проявим неуважение. В самом уважительном смысле этого выражения. Нельзя выходить на бой с уважением к кому-то. Конечно, надо пожимать руки и проявлять любовь после боя. Но во время боя ты должен быть жадным, ты должен быть эгоистичным. И это то, что Алекс планирует делать», — сказал Хикман.

Бой между Махачевым и Волкановски пройдет 21 октября в рамках UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

12 февраля Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Алексом Волкановски на турнире UFC-284, прошедшем в Перте. Для россиянина эта победа стала 24-й в профессиональной карьере при одном поражении. Это первая защита титула в исполнении Махачева. Всего он провел в своей карьере 25 боев, 24 выиграл и потерпел лишь одно поражение.

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