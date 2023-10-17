Иностранный тренер заявил, что в Европе не ждут российских футболистов

Бывший главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик считает, что сейчас в Европе не ждут российских футболистов. Об этом он заявил «Рейтингу букмекеров».

«Тяжело говорить, кто из российских футболистов дорос до игры в Европе. Не стоит забывать, что русских футболистов в Европе особо не ждут сегодня. С удовольствием и раскрытыми руками ваших игроков не будут брать европейские клубы. Соболев? У него уже возраст, ему 26 лет, но в футболе все возможно. Другое дело — молодые футболисты, но они тоже еще не выросли ни как люди, ни как футболисты. Наверное, идеального возраста нет», — сказал Ярошик.

Сейчас в топ-5 европейских лиг выступают четверо россиян. Этим летом из Российской премьер-лиги (РПЛ) уехали Далер Кузяев («Гавр») и Арсен Захарян («Реал Сосьедад»). Несколько лет во французском «Монако» выступает Александр Головин, а в итальянской «Аталанте» — Алексей Миранчук.

С весны 2022 года сборная России не участвует в международных турнирах и проводит только товарищеские встречи. В октября россияне обыграли Камерун и сыграли вничью с Кенией.

Ранее сообщалось, что «Бавария» планирует приобрести футболиста с Украины.