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Жена футболиста Смолова показала попу в стрингах

Жена футболиста Смолова выложила фото в трусиках

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Жена футболиста Федора Смолова, блогер Карина Истомина, в своих социальных сетях опубликовала фотографию в белых трусиках. Девушка позирует спиной в белом белье.

5 июня нападающий московского «Динамо» Федор Смолов и Карина Истомина объявили о том, что стали мужем и женой. Молодожены выложили в социальных сетях несколько фотографий со свадьбы. Истомина в 2021 году рассказала о своей наркотической зависимости. Ей также диагностировали пограничное расстройство личности, о чем она сообщала в различных интервью.

В январе прошлого года Смолов заключил контракт с «Динамо». Он является воспитанником клуба. В 2007 году игрок впервые дебютировал за бело-голубых в чемпионате России. С 2012 по 2021 год нападающий защищал цвета сборной России, в составе которой принимал участие в домашнем чемпионате мира 2018 года.

В текущем сезоне Смолов принял участие в 11 матчах своей команды в Российской премьер-лиге (РПЛ). Форвард забил 4 мяча (два с пенальти) и отдал одну голевую передачу.

Ранее российская пловчиха показала фото в обтягивающих шортах и топе.

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