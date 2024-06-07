Чиновник заявил о скором полном освобождении Харьковской области

Глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев считает, что регион вскоре полностью перейдет под контроль российской армии, это «не за горами». Его слова приводит ТАСС.

«Уверен, что скоро освобождение уже Харьковской области, так скажем, не за горами», — сказал чиновник.

Ганцев также рассказал, что ситуация на территории Харьковской области Украины остается сложной, обстрелы не утихают.

Накануне губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают свои силы с Запорожского направления в Харьковскую область.

По его словам, ВСУ увезли часть артиллерии. При этом подразделения элитной украинской группировки «Марун» оказались практически расформированы.

В конце мая президент Украины Владимир Зеленский называл сложившуюся в Харьковской области ситуацию одной из самых горячих в зоне боевых действий.

Ранее в ВСУ предрекли тяжелое лето для украинской армии.