Стало известно, сколько специалистов требуется российскому ОПК

Потребность в кадрах для российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в настоящее время составляет 160 тыс. человек. Об этом рассказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, слова которого передает ТАСС.

Заместитель главы правительства 7 июня принял участие в сессии «Кадры решают», которая состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В ходе мероприятия он отметил, что в последние 1,5 года на предприятиях ОПК наблюдается сильный приток специалистов из гражданских отраслей.

«Понятно, что это явление может быть и временное. Но мы не можем точно прогнозировать, насколько это явление временное», — подчеркнул Мантуров.

Он добавил, что меньше чем за 1,5 года в оборонно-промышленный комплекс были привлечены 520 тыс. работников. Но, несмотря на это, в данной сфере все еще сохраняется потребность в примерно 160 тыс. специалистов.

«То есть цифры достаточно большие», — резюмировал первый вице-премьер.

6 июня президент РФ Владимир Путин одобрил список поручений по развитию российского ОПК. Мантуров сообщил, что глава государства уже подписал соответствующие распоряжения.

Ранее секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу назначили координатором работы по развитию оборонно-промышленного комплекса страны.