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Стали известны новые детали про убийцу активиста Еговцева

Baza: жену убитого активиста Еговцева несколько лет преследовал мужчина

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Антон Еговцев/VK

Жену пресс-секретаря и зампредседателя движения «Зов Народа» Антона Еговцева Екатерину несколько лет преследовал мужчина, однако полиция игнорировала ее заявления. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По словам женщины, ее преследовал парень по имени Дмитрий Матвеев. Он лез в семью, следил за ней, не реагировал на просьбы отстать. Но в полиции на это отвечали, что «ничего не происходило», поэтому заявлений не принимали.

По данным канала, за несколько часов до нападения активиста к соседке Еговцева пришел неизвестный в зеленой футболке якобы с посылкой для него, но в руках у него ничего не было. «Курьер» просил номер Антона и утверждал, что посылку надо передать лично. Затем мужчина подходил и к консьержке, у которой он также спрашивал контакты активиста.

Соседка забыла эту ситуацию, но глубокой ночью услышала крики за дверью. Она выглянула в подъезд и увидела драку с Еговцевым. Его оппонент был одет в ту же зеленую футболку. В какой-то момент неизвестный выхватил нож и несколько раз ударил мужчину.

Раненый Еговцев после драки стучался к соседке, но женщина побоялась открыть ему дверь, потому что дома с ней был ребенок. Полиция приехала через 15 минут после вызова соседки, но самого нападавшего на месте уже не было, а Еговцев скончался.

Ранее прокуратура назвала основную версию причины убийства скейтера в Москве.

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