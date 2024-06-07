«АвтоВАЗ» ускорится на три секунды

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» ускорит производство автомобилей Lada на три секунды. Об этом рассказал глава компании Максим Соколов, передает корреспондент «Газеты.Ru» с полей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

«Сегодня «АвтоВАЗ» вышел практически на максимальную в новой его истории скорость производства автомобилей. Так, в Тольятти каждые 25 секунд сходит по одному автомобилю со всех трех конвейерных линий. А с запуском модели Aura мы уже перейдем на скорость в 22 секунды», — отметил Соколов.

По его словам, для подобного ускорения понадобится большой объем инвестиций. Соколов добавил, что в этом году компания собирается выпустить 3 тыс. Lada Aura. Дальнейший объем выпуска зависит от «нацеленности промышленной политики правительства нашей страны на поддержание тренда на локализацию российских автомобилей», подчеркнул глава «АвтоВАЗа».

До этого «АвтоВАЗ» совместно с компаниями «Итэлма» и «Ростелеком» создадут новую цифровую экосистему для автомобилей на базе отечественной операционной системы (ОС) «Аврора». Соответствующее соглашение было подписано на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024). Отмечается, что в рамках партнерства будет осуществляться совместная разработка, тестирование, внедрение и развитие операционной системы «Аврора» для мультимедийных устройств автомобиля, а также механизмов автопилотирования, систем подключенного автомобиля.

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