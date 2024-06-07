Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«АвтоВАЗ» ускорится на три секунды

«АвтоВАЗ» ускорит производство Lada на три секунды

close
100%
Алексей Даничев/РИА Новости

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» ускорит производство автомобилей Lada на три секунды. Об этом рассказал глава компании Максим Соколов, передает корреспондент «Газеты.Ru» с полей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

«Сегодня «АвтоВАЗ» вышел практически на максимальную в новой его истории скорость производства автомобилей. Так, в Тольятти каждые 25 секунд сходит по одному автомобилю со всех трех конвейерных линий. А с запуском модели Aura мы уже перейдем на скорость в 22 секунды», — отметил Соколов.

По его словам, для подобного ускорения понадобится большой объем инвестиций. Соколов добавил, что в этом году компания собирается выпустить 3 тыс. Lada Aura. Дальнейший объем выпуска зависит от «нацеленности промышленной политики правительства нашей страны на поддержание тренда на локализацию российских автомобилей», подчеркнул глава «АвтоВАЗа».

До этого «АвтоВАЗ» совместно с компаниями «Итэлма» и «Ростелеком» создадут новую цифровую экосистему для автомобилей на базе отечественной операционной системы (ОС) «Аврора». Соответствующее соглашение было подписано на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024). Отмечается, что в рамках партнерства будет осуществляться совместная разработка, тестирование, внедрение и развитие операционной системы «Аврора» для мультимедийных устройств автомобиля, а также механизмов автопилотирования, систем подключенного автомобиля.

Ранее были названы пять недостатков нового кроссовера Haval, который продается в России.

Все новости на тему:
ПМЭФ-2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами