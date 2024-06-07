Кнайсль назвала Россию частью Востока

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в рамках сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) «Империя зла»: смог ли Запад демонизировать Россию?» назвала Россию частью Востока. Ее слова с мероприятия передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Что касается веков. Был антагонизм между Западом и Востоком в течение долгого времени. Россия — часть Востока», — заявила Кнайсль.

Она подчеркнула, что противостояние между Западом и Востоком имеет генетическую основу, и Россия также является частью этого процесса.

Накануне Кнайсль заявила, что НАТО, потерпев крупное поражение в Афганистане, не вынесло из него урока, ввязавшись в авантюру на Украине. Она подчеркнула, что Вена и Берлин знают, что Россию нельзя одолеть на поле боя, в том числе из истории. По словам Кнайсль, сейчас Североатлантическому альянсу следует выучить свой урок не только в военном, но и политическом и экономическом смысле.

Ранее Кнайсль не увидела смысла в саммите по Украине в Швейцарии.