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Генпрокурор оценил изъятия активов у частных владельцев

Генеральный прокурор Игорь Краснов заявил, что пересмотра приватизаций в РФ нет

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Генеральный прокурор Игорь Краснов заявил, что «никакого пересмотра итогов приватизации в России нет». Его слова приводит РБК.

По его словам, «исковая работа не затрагивает добросовестных собственников приватизированных предприятий». Краснов отметил, что иски предъявляются, когда ответчики нанесли ущерб безопасности государства и его национальным интересам.

Он добавил, что некоторые владельцы предприятий, проживая за границей, используют стратегические производства только как источник пополнения своих счетов в западных банках.

До этого министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что государство как кризисный менеджер в конкурентных отраслях справляется неудовлетворительно, поэтому необходимо приватизировать активы, с управлением которых оно плохо справляется. Он призвал приватизировать «ненормальные активы», выводить нормальные, оставив госучастие лишь в некоторых из них.

Ранее Собянин рассказал о возвращении инвесторов в Москву.

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