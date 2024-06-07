В Кремле подтвердили, что модератором на пленарной сессии ПМЭФ с Путиным будет Караганов

Модератором пленарной сессии ПМЭФ с участием президента России Владимира Путина будет почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Президент 7 июня на сессии даст оценку состояния российской экономики и ориентиров на будущее. Выступление Путина начнется в 14 часов мск.

Песков отметил, что американского журналиста Такера Карлсона не было даже в списке кандидатов в модераторы.

5 июня Песков отмечал, что имя модератора пленарной сессии ПМЭФ-2024 станет известно ближе ко дню проведения мероприятия. Таким образом он ответил на вопрос корреспондентов, станет ли ведущим заседания российский или зарубежный журналист.

В этом году форум проходит в период с 5 по 8 июня, а его главной темой стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Пленарная сессия ПМЭФ запланирована на 7 июня. До этого журналист Павел Зарубин подтвердил, что глава государства намерен принять участие в нескольких мероприятиях в рамках форума и выступить на его пленарном заседании.

Ранее в Кремле рассказали о повышении интереса иностранных граждан к ПМЭФ.