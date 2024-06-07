Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Автодом» не определился с названием авто для выпуска на бывшем российском заводе Mercedes

«Автодом»: название авто для выпуска на экс-заводе Mercedes пока не определено

close
100%
Алексей Филиппов/РИА Новости

Группа компаний «Автодом», выкупившая активы Mercedes в России, пока не определилась с названием для бренда автомобилей, которые будут выпускаться на предприятии в подмосковном Есипово. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора «Автодома» Андрея Ольховского.

«Название еще не определено, но это (Maxeed — прим. ТАСС) точно не один из вариантов в нашем шорт-листе. Но можем анонсировать, что в ближайшее время будет озвучено название нового бренда», — сообщил Ольховский.

По словам топ-менеджера, к 2028 году предприятие ежегодно будет выпускать 100 тыс. автомобилей.

О том, что бывший российский завод Mercedes будет собирать автомобили под новым брендом Maxeed, стало известно изданию РБК 6 июня 2024 года. Источники сообщили, что машинокомплекты уже завезены. Первыми на конвейере стартуют модели с двигателем внутреннего сгорания, потом гибридные автомобили, потом — электрические автомобили.

На проходящем сейчас ПМЭФ-2024 на стенде Московской области показали машинокомплект и робота, который, судя по всему, собран из деталей машин Exeed (принадлежит Chery).

Ранее сообщалось, что компактный кроссовер Hongqi HS3 появится в России до конца 2024 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами