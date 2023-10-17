Тарасова призвала российского фигуриста платить деньги ради выхода на лед

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что фигуристу Валерию Ангелополу не могли запретить выходить на лед. Об этом она заявила РИА Новости.

«Запрета пускать на каток быть не может. Он сейчас ни у кого не тренируется, пусть платит деньги и тогда уже приходит на лед. Но я не знаю тренеров, которые его взяли бы. Хотя, может, кто-то и согласится с ним работать», — сказала Тарасова.

По сообщениям РИА Новости, тренерам по фигурному катанию запрещено принимать в свои группы и оказывать профессиональную поддержку Валерию Ангелополу.

В августе 2023 года Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщила о распаде дуэта Валерия Ангелопола и Василисы Кагановской по обоюдному согласию сторон. Позже девушка рассказала о том, что ее партнер поставил ей ультиматум, который касался продолжения их сотрудничества. Кагановская заявила, что Ангелопол требовал у нее полного финансового обеспечения.

Они являются победителями Гран-при России 2023 года, а также победителями юниорского Гран-при.

Ранее Роман Костомаров рассказал о своем желании выйти на лед.