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Полиция подтвердила гибель стрелявшего в Брюсселе

Полиция подтвердила гибель человека, застрелившего фанатов сборной Швеции

Человек, застреливший двух болельщиков сборной Швеции накануне вечером в Брюсселе, скончался. Эту информацию подтверждает бельгийский Федеральный кризисный центр.

«Федеральная прокуратура подтверждает, что подозреваемый, открывший огонь минувшим вечером в Брюсселе, идентифицирован, он умер», — заявляет организация.

Вечером в понедельник, 16 октября, во время матча отборочного турнира чемпионата Европы — 2024 между сборными Бельгии и Швеции в Брюсселе неизвестный открыл огонь, двое болельщиков сборной Швеции погибли, еще один был ранен. Уровень террористической угрозы в Брюсселе был повышен до 4 — «серьезная и неизбежная угроза», в остальных регионах страны он составлял 3.

Прокуратура продолжает расследование. Федеральный прокурор страны обращал внимание, что нет никаких доказательств того, что нападавший мог иметь какое-либо отношение к конфликту на Ближнем Востоке. Установлено, что подозреваемым мог быть 45-летний выходец из Туниса, который просил политическое убежища в Бельгии в ноябре 2019 года.

Ранее стало известно, что у стрелявшего мог быть сообщник.

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