Российский хоккеист ввязался в массовую драку после матча НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Аризоной Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 2:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отличились нападающий Крис Крайдер и форвард Винсент Трошек. Российский игрок атаки Артемий Панарин отметился одной результативной передачей. За «Аризону» забил нападающий Клэйтон Келлер.

После окончания матча началась массовая потасовка, в которой участвовал российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин. В драке приняло участие 13 игроков из обеих команд.

Шестеркин перешел в «Рейнджерс» в сезоне-2018/19. До этого он выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за петербургский СКА и московский «Спартак». В сезоне-2021/22 по итогам голосования всех генеральных менеджеров клубов НХЛ Шестеркин получил «Везина Трофи» — приз лучшему голкиперу лиги.

Ранее сообщалось, что Игорь Шестеркин одержал сотую победу в НХЛ.