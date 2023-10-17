В сборной России раскритиковали поле после ничьей с Кенией

Полузащитник сборной России Иван Обляков прокомментировал ничейный матч против Кении, заявив, что команде помешало качество поля, передает «Спорт-Экспресс».

«Качество поля чуть помешало. Все ребята об этом говорят. Простые ошибки в передачах связаны где-то с этим. В основном стараемся играть низом, через короткий пас. Где-то ошибались, за это нас наказали», — сказал Обляков.

Игра прошла в Турции на стадионе «Титаник Мардан» и завершилась со счетом 2:2. В составе африканской команды голами отметились Энтони Акуму (16-я минута) и Масуд Джума (37-я). У россиян мячи на счету Александра Соболева (8-я) и Ивана Облякова (89-я).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

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