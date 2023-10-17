На Криштиану Роналду напал фанат

Во время отборочного матча Евро-2024 между сборными Боснии и Герцеговины и Португалии на футболиста португальской сборной Криштиану Роналду напал фанат, передает «Матч ТВ».

В конце первого тайма на поле выбежал болельщик, держа в руке телефон. Он вцепился в Роналду, но стюарды оперативно оттащили его от игрока.

Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу Португалии. В составе победителей точными ударами отметились Бруну Фернандеш, Жоау Канселу, Жоау Феликс и Роналду, оформивший дубль.

Сборная Португалии смогла досрочно пробиться на чемпионат Европы, который летом 2024 года пройдет в Германии. Сейчас португальцы занимают первое место в группе, набрав 24 очка. Босния и Герцеговина с девятью очками идет на пятом месте.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Роналду ответил на вопрос, сыграет ли он на Евро-2024.