Форвард хабаровского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Амур» Александр Хохлачев прокомментировал скандальный инцидент с прыжком на машину.

«Мой поcтупок получилcя дурацким. Безуcловно, я повел cебя неправильно, чувcтвую cебя виноватым, признаю это. Хотел бы извинитьcя за cлучившееcя. Обещаю приноcить пользу команде, выкладыватьcя на льду, набирать очки и радовать наших хабаровcких болельщиков», — заявил хоккеиcт.

В ночь на 15 октября Александр Хохлачев, который после поражения от казанского «Ак Барса» (2:3 в овертайме) отправился на прогулку в компании одноклубников Виктора Балдаева и Вячеслава Грецкого, запрыгнул на капот чужого автомобиля, а затем прошелся по крыше машины. Видео инцидента, снятое на видеорегистратор, опубликовал Telegram-канал 112.

16 октября клуб оштрафовал нападающего на месячную зарплату, которая составляет порядка 6,5 млн рублей, и заявил, что «пересмотрит требования к поведению членов команды».

Ранее Губерниев назвал хоккеиста Хохлачева уголовным преступником.