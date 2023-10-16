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Первая ракетка России назвала теннис «худшим спортом в мире»

Первая ракетка России Касаткина резко высказалась об организации теннисного тура

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Rob Prange/Global Look Press

Первая ракетка России Дарья Касаткина на своем YouTube-канале эмоционально высказалась о проблемах с организацией турнира в Пекине.

На прошлой неделе 26-летняя спортсменка принимала участие в турнире в Токио, который наложился по датам на соревнования в Пекине. Также в Китае организаторы, по словам теннисистки, не встречали игроков в аэропорту, в который она прилетела.

«Я проcто задолбалаcь, чеcтно cкажу. Cама игра в тенниc — cамое проcтое, что мы делаем. Вcе оcтальное — это проcто полный треш. Я уже не могу ездить, не могу паковать вещи... Эти cамолеты, переезды, где ты не можешь коммуницировать c людьми из разных cтран. Поcтоянно менять кровати, cобирать и разбирать cумки каждую неделю. Я проcто уже не могу, я задолбалаcь. C точки зрения жизненной логиcтики хуже cпорта в мире нет», — заявила россиянка.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Касаткина располагается на 11-й позиции, имея в активе 2915 очков. Лидирует в рейтинге представительница Белоруссии Арина Соболенко, набравшая 9381 очко.

Ранее российская теннисистка выложила фото из бани.

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