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Трансферная стоимость Головина вернулась на пиковое значение

Transfermarkt поднял стоимость футболиста «Монако» Головина до €30 млн

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Портал Transfermarkt изменил стоимость российского футболиста «Монако» Александра Головина.

Стоимость полузащитника поднялась с €28 млн до €30 млн. Таким образом, стоимость Головина вернулась к пиковой.

В сентябре Головин провел три матча, в которых ему удалось отметиться двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Россиянин набрал 58% голосов.

Всего в текущем сезоне российский полузащитник провел в чемпионате Франции семь матчей, отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. «Монако» после восьми туров единолично возглавляет турнирную таблицу Лиги 1. Контракт Головина с «Монако» рассчитан до лета 2026 года.

В турнирной таблице чемпионата Франции «Монако» занимает первое место, набрав 17 очков. На втором месте идет «Ницца», имея в активе 16 очков, замыкает тройку сильнейших «ПСЖ» (15).

Ранее французский футболист поделился мнением о Головине.

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Футбол. Чемпионат Франции
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